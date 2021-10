Bom desempenho de João Sousa não chegou para bater Nishikori

João Sousa foi eliminado na 1.ª ronda do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, por Kei Nishikori. Foi uma longa batalha entre os dois tenistas, vencida pelo japonês, em duas horas e 22 minutos, por 6-7, 6-3 e 6-2.

"Foi muito duro. Ele venceu o primeiro set e conseguiu um 'break' no segundo. Tentei ser um pouco mais agressivo, mas ele foi muito constante", disse Nishikori, após a partida.

João Sousa, que ocupa a posição 182 do "ranking" mundial, procura voltar aos bons desempenhos, após praticamente dois anos sem resultados de relevo. O momento parece ser de retoma, já que esta foi a primeira presença do português, desde há muito tempo, no quadro principal de um Masters 1000. Sousa passou duas rondas de qualificação para cair perante o antigo número quatro do mundo, atualmente na posição 53.