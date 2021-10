João Sousa terá Nishikori do outro lado da rede em Indian Wells

Kei Nishikori é o adversário de João Sousa na 1.ª ronda do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos da América. O tenista português, 182 do "ranking" mundial, está de volta ao quadro principal de um grande torneio, depois de longa ausência.

A atravessar um período difícil, sem resultados de relevo nos últimos dois anos, João Sousa passou as duas rondas do "qualifying" e tem oportunidade de em Indian Wells iniciar a retoma. Pela frente o 53 do mundo, antigo número quatro, a viver uma época de relançamento e já com algumas marcas de sucesso. Nishikori chegou aos quartos de final nos Jogos Olímpicos, foi semi-finalista em Washington e alcançou oitavos de final em Roland Garros, Madrid e Barcelona, sendo invariavelmente afastado por adversários do "top-10".

Será o quarto encontro entre Sousa e Nishikori. O tenista português venceu por uma vez; o japonês ganhou as outras duas.