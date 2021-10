Biquíni deixa de ser obrigatório no andebol de praia feminino

A utilização de biquíni deixará de ser obrigatória no andebol feminino de praia a partir do dia 1 de janeiro de 2022.

A Federação Internacional de Andebol (IHF) atualizou os regulamentos, para permitir o uso de calções até meio da coxa.



A Federação Europeia de Andebol já manifestou, na pessoa do seu presidente, Michal Wiederer, "total" gratidão pela decisão da IHF.

Esta mudança surge na sequência da controvérsia do passado mês de julho, quando as jogadoras da seleção da Noruega foram ameaçadas com multas e expulsão do Europeu por recusarem jogar de biquíni.

Segundo os regulamentos ainda em vigor, as jogadoras são obrigadas a jogar de biquíni, sendo proibido que a parte de baixo do equipamento tape mais de dez centímetros das pernas. O objetivo da regra, que acabará em janeiro de 2022, era criar “atratividade” e angariar patrocínios.