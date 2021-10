Panchito sonha com o filho vestido "à Benfica"

Panchito Velázquez tem o sonho de ver o filho vestido com a camisola do Benfica.

A antiga estrela argentina do hóquei em patins, que brilhou na Luz entre 2000 e 2003, está em Portugal com o filho, Francisco Cecílio Velázquez, para que este tente a sua sorte no futebol.

Não será com os patins, que o pai tão bem dominava, que o jovem de 18 anos pretende deixar a sua marca no nosso desporto, mas com a bola de futebol. "Panchito Jr" prestou provas no Estoril e seguiu para o Vitória de Setúbal.

Em declarações a Bola Branca, Panchito Velázquez explica que o descendente corre atrás de um sonho e ele de outro: o de vê-lo vestido com as cores do Benfica.

"Ele nasceu em Lisboa, é português, e está a tentar arranjar um clube. Fez provas no Estoril, vai agora para o Vitória de Setúbal e quer uma oportunidade", começa por revelar o antigo hoquista, que não esconde que o sucesso do filho pode ser sinónimo um duplo sorriso para o pai.

"Vestir a camisola do Benfica? Se fizer as coisas bem, como nós [em casa] lhe dizemos, tem muitas hipóteses de chegar lá. O sonho máximo é chegar a vestir a 'encarnada'", finaliza Panchito, de 46 anos.