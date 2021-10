Pau Gasol termina carreira aos 41 anos

O espanhol Pau Gasol anunciou, esta terça-feira, o fim de carreira, aos 41 anos.

"Estou aqui para anunciar-vos que me retiro do basquetebol profissional. É uma decisão difícil e ponderada. Queria acabar a jogar e a desfrutar, não com muletas”, explicou.

A última temporada, na quadra, foi disputada ao serviço do Barcelona, clube onde tinha iniciado a carreira. “Sou muito agradecido por tê-lo feito no Barça e por poder disputar os meus quintos Jogos Olímpicos com a Seleção".

Gasol esteve muitas épocas na NBA, o campeonato profissional dos Estados Unidos. Foi duas vezes campeão, ao serviço dos Los Angeles Lakers em 2009 e 2010, e conquistou dois Europeus por Espanha, em 2009 e 2015.