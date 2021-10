Cidade do Futebol ampliada com pavilhão para futsal

A construção do pavilhão das seleções nacionais de futsal, na Cidade do Futebol, em Oeiras, vai arrancar no início de 2022, anunciou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes.

A revelação foi feita na cerimónia de condecoração dos elementos da seleção nacional, por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, momento em que o líder federativo aproveitou para, "com a devida autorização do presidente da Câmara Municipal de Oeiras", Isaltino Morais, avançar com a data para o início das obras.

"Não encontro, por isso, a hora mais adequada ou momento mais certo para poder partilhar, com a devida autorização do senhor presidente da Câmara Municipal de Oeiras, que arrancaremos no início de 2022 com a fase três da Cidade do Futebol e que ali irá nascer o Pavilhão das Seleções Nacionais de Futsal", adiantou Fernando Gomes.

A data foi avançada na presença, também, do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, ambos presentes na cerimónia protocolar.

Marcelo Rebelo de Sousa condecorou com a Ordem de Mérito do Infante Dom Henrique, no grau de comendador, toda a comitiva da FPF que conquistou o título mundial de futsal.

A seleção portuguesa de futsal sagrou-se no domingo pela primeira vez campeã mundial, ao vencer por 2-1 a Argentina, que detinha o título, na final do Campeonato do Mundo de 2021, disputada em Kaunas, na Lituânia.

Portugal chegou a deter uma vantagem de dois golos, graças ao 'bis' de Pany Varela, aos 15 e 28 minutos, mas a seleção sul-americana, que defendia o título mundial conquistado em 2016, na Colômbia, reduziu por Claudino, aos 28, e manteve a incerteza até ao fim.

Portugal, que tinha como melhor resultado de sempre na competição o terceiro lugar alcançado em 2000, na Guatemala, tornou-se o quarto país a erguer o troféu, depois de Brasil, Espanha e Argentina, juntando o título mundial ao europeu, que conquistou, também pela primeira vez, em 2018, na Eslovénia.