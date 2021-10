Aryna Sabalenka falha Indian Wells devido a infeção de Covid-19

A bielorrussa Aryna Sabalenka, segunda do "ranking" mundial de ténis, vai falhar o torneio de Indian Wells, entre segunda-feira e 17 de outubro, por estar infetada com o novo coronavírus.

“Infelizmente, tive um teste positivo em Indian Wells e não vou estar disponível para competir. Iniciei o meu isolamento e vou permanecer aqui até ter alta médica. Por agora sinto-me bem e estou muito triste por não jogar aqui este ano”, escreveu Sabalenka, na sua página oficial no Instagram.

A bielorrussa, semifinalista no último Open dos Estados Unidos, era a primeira cabeça de série no torneio californiano, depois de a australiana Ashleigh Barty, número um do mundo, ter abdicado da participação para descansar.

A ausência de Sabalenka junta-se às de Naomi Osaka e Serena Williams no quadro feminino, e de Novak Djokovic no masculino, no torneio inicialmente marcado para março, mas que foi adiado devido à pandemia de covid-19.