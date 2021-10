Ricardo Melo Gouveia segue em 17.º no Challenge da Suíça

O golfista português Ricardo Melo Gouveia ascendeu à 17.ª posição do Challenge da Suíça, torneio pontuável para o Challenge Tour, num dia em que o dinamarquês Marcus Helligkilde assumiu a liderança no Golf Saint Apollinaire.

O profissional português, número dois na Corrida para Maiorca, está em crescendo e, depois das 70 pancadas iniciais e dos 67 “shots” na segunda ronda, entregou hoje um cartão com 66 pancadas, graças a seis “birdies” (uma abaixo do Par), nos buracos 1, 2, 6, 8, 12 e 16, dois “bogeys” (uma acima), nos 3 e 10, e um “eagle” (duas abaixo), no 9.

Com um total de 203 pancadas, 13 abaixo do Par do Golf Saint Apollinaire, Melo Gouveia, detentor de cinco títulos do Challenge Tour, subiu 12 lugares na classificação e está agora a três “shots” do “top 10”.

O jovem Marcus Helligkilde, de 24 anos, garantiu a liderança do Challenge da Suíça na véspera da última corrida ao título, ao contabilizar 194 pancadas (-22), com três de vantagem sobre o compatriota Nicolai Kristensen, segundo classificado.