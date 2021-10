José Dias medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Maratona BTT

O ciclista português José Dias conquistou este sábado a medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Maratona BTT (XCM), enquanto Tiago Ferreira foi nono em Capoliveri, na Ilha de Elba, em Itália.

O alemão Andreas Seewald conquistou o título, ao ser o primeiro a cumprir o percurso circular de 115 quilómetros, em 06:02.03 horas, deixando o colombiano Diego Arias Cuervo a 2.24 minutos e José Dias a 5.31.

Andreas e Diego cedo se isolaram, com uma vantagem a rondar os 40 segundos para um grupo que incluía José Dias. A 10 quilómetros do fim, Andreas deixou o companheiro para trás, o mesmo acontecendo com José Dias face à concorrência.

O colombiano Hector Leonardo Páez León, vencedor em 2019 e em 2020, não partiu, uma vez que durante os treinos fraturou uma mão.

A austríaca Mona Mitterwallner é a nova campeã feminina.

No total, a prova masculina foi de 115 quilómetros com desnível de 4.500 metros, enquanto a feminina foi de 80 quilómetros e 3.100 metros de desnível.