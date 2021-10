Volta a Portugal e ao Algarve com datas definidas para 2022

A Volta ao Algarve de 2022 vai disputar-se de 16 a 20 de fevereiro, com a Volta a Portugal marcada mais tarde do que o habitual, de 10 a 21 de agosto, anunciou hoje a União Ciclista Internacional (UCI).

A publicação do calendário para o próximo ano das corridas UCI coloca a 'Algarvia', a mais cotada das corridas em solo nacional, a decorrer de 16 a 20 de fevereiro, voltando ao 'normal' depois de a pandemia de covid-19 ter adiado a edição 2021 para maio.

Já a Volta a Portugal vai acabar um pouco mais tarde do que o costume em anos recentes, em 21 de agosto, e arranca no dia 10, coincidindo em datas com a última 'grande' Volta da temporada, a Vuelta (19 de agosto a 11 de setembro).

Este ano, a 82.ª edição da prova portuguesa acabou em 15 de agosto, com o triunfo de Amaro Antunes (W52-FC Porto).

No calendário disponibilizado pela UCI está ainda a Clássica da Arrábida, em 13 de março, mês da Volta ao Alentejo, de 16 a 20, com o Grande Prémio Torres Vedras -- Troféu Joaquim Agostinho de 30 de junho a 03 de julho.