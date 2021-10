FC Porto afasta campeões em título na Taça da Europa de basquetebol

O FC Porto derrotou a formação israelita do Ironi Ness Ziona, campeã em título da Taça da Europa de basquetebol, e avança para a fase principal da competição.

Na final do grupo D da fase de qualificação, que decorreu em Parnu, na Estónia, os 'dragões' conseguiram contrariar o favoritismo dos israelitas, com o resultado final a ser de 79-70 para a formação lusa.

Os portistas avançam para a fase principal da prova, onde já está o Sporting e poderá também estar o Benfica, se hoje vencer o grupo A da fase de qualificação.

No grupo H da fase principal, os adversários dos 'azuis e brancos' são o Legia Varsóvia, o CSU Oradea (Roménia) e o Szolnoki Olajbányász (Hungria).

O homem do jogo acabou por ser o extremo norte-americano Jonathan Arledge, absolutamente decisivo com os seus triplos no último quarto de jogo, após excelente reação do Ironi, a empatar o encontro. Quando parecia que os campeões iam fazer valer a sua experiência, Arledge simbolizou bem a garra da sua nova equipa, com uma exibição de grande classe.

Arledge chegou aos 18 pontos e cinco ressaltos, sendo que nos vice-campeões nacionais também brilhou a dupla de bases formada por Charlon Kloof (15 pontos e cinco assistências) e Max Landis (18 pontos).

O Ironi começou mais forte no jogo, com 14-6, mas ao intervalo o FC Porto já estava recomposto e empatava, 30-30. No terceiro quarto, os 'dragões' embalaram, com um parcial de 23-15, para depois segurarem a liderança, com 26-25.