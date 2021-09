Portugal tenta alcançar inédita final do Mundial de futsal

A seleção portuguesa de futsal vai procurar, esta quinta-feira, alcançar uma inédita final do Mundial, em que a Argentina aguarda por rival.

Igualado o quarto lugar da última edição, em 2016, na Colômbia, Portugal quer agora superar o terceiro lugar de 2000, na Guatemala. Para tal, necessita de ultrapassar o Cazaquistão, que se encontra a disputar, pela primeira vez na sua história, as meias-finais da competição.



A equipa liderada pelo brasileiro Kaká supera Portugal no "ranking" europeu, em terceiro, logo acima dos campeões europeus, quartos.

Caminho até às meias-finais

Para chegar até esta fase do torneio, Portugal terminou na liderança do Grupo C, com sete pontos, resultantes de vitórias frente a Tailândia (4-1) e Ilhas Salomão (7-0) e um empate com Marrocos (3-3). Na fase a eliminar, afastou a Sérvia, nos oitavos de final, por 4-3, após prolongamento, que também foi preciso nos "quartos", para derrotar a Espanha, por 4-2.



O Cazaquistão também foi líder com sete pontos, no Grupo A, com triunfos à Costa Rica (6-1) e à anfitriã Lituânia (3-0) e uma igualdade com a Venezuela (1-1). A seleção da Europa de Leste eliminou a Tailândia, por 7-0, nos oitavos de final, e depois o Irão, por 3-2, nos "quartos".

Na outra meia-final, a Argentina conseguiu manter vivo o sonho de revalidar o título conquistado em 2016, ao vencer o Brasil, por 2-1.

Desta forma, em caso de triunfo, Portugal defrontará os argentinos na final do Mundia. Se perder frente ao Cazaquistão, encontra o Brasil no encontro de atribuição do terceiro e quarto lugar, antes da final.

A meia-final entre Portugal e Cazaquistão tem início agendado para as 18h00, na Zalgiris Arena, em Kaunas, que também acolherá a final.