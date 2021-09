Portugal está na final do Mundial de futsal

Portugal está na final do Campeonato do Mundo de futsal, depois de vencer o Cazaquistão, após o desempate por grande penalidades.

A equipa cazaque abriu o marcador logo aos três minutos de jogo, com golo de Orazov, mas o golo foi invalidado após o árbitro consultar as imagens.

Pany Varela marcou primeiro golo do jogo, para Portugal, aos 23 minutos, mas a seleção nacional não segurou a vantagem. No último minuto do jogo, Nurgozhin igualou o resultado e levou o jogo para prolongamento.

No segundo minuto do prolongamento, Douglas marcou e colocou o Cazaquistão na frente do marcador, e o golo do empate de Portugal chegou apenas a dois minutos do fim, por Bruno Coelho.

O jogo foi para o desempate por grandes penalidades e Portugal levou a melhor. O selecionador Jorge Braz decidiu trocar o guarda-redes a meio dos penáltis e foi decisivo. Bebé defendeu o primeiro penálti, de Douglas, e Vítor Hugo defendeu o penálti de Knaub, decisivos para a vitória.

Para Portugal, Pany falhou, mas os penáltis cobrados com sucesso por Bruno Coelho, André Coelho, Ricardinho e Tiago Brito colocam a seleção na final.

A seleção nacional nunca tinha ido à final e, por isso, já alcançou o melhor resultado de sempre na prova. A final está marcado para domingo, às 18h00, frente à Argentina.