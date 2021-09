Jorge Braz: "Queremos vencer o campeonato do mundo"

Jorge Braz, selecionador nacional de futsal, não esconde que o objetivo agora é conquistar o Campeonato do Mundo, depois da passagem inédita à final.

"O primeiro objetivo está alcançado, uma medalha já levamos, mas já reformulamos o objetivo neste momento, agora queremos vencer o campeonato do mundo", disse, no final do jogo.

Portugal venceu o Cazaquistão nas grandes penalidades e Jorge Braz mostrou-se feliz pelo progresso dos jogadores em relação às últimas edições.

"Chegar às medalhas, eu acreditava muito que íamos chegar porque sabia que íamos ter um upgrade em relação ao que aconteceu no último campeonato do mundo. É só vê-los trabalhar e o que fizemos desde o dia 8. O nosso percurso resume-se a isto: tínhamos um objetivo claro e já está alcançado. Mas como queremos sempre mais, já não chega este."

A seleção nacional nunca tinha ido à final e, por isso, já alcançou o melhor resultado de sempre na prova. A final está marcado para domingo, às 18h00, frente à Argentina.