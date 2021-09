Investigação a treinadores que terão tentado forçar atleta a voltar à Bielorrússia

O Comité Olímpico Internacional (COI) e a World Athletics anunciaram, esta quinta-feira, a abertura de investigação aos dois treinadores da Bielorrússia que alegadamente tentaram forçar uma atleta a deixar os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 mais cedo e regressar a casa.

Em plenas Olimpíadas, Krystsina Tsimanouskaya denunciou que tinha sido levada ao aeroporto contra vontade após criticar os treinadores. A velocista recebeu proteção policial depois de revelar que temia pela sua segurança. Mais tarde, foi-lhe concedido asilo pela Polónia.

Agora, o COI, que na altura expulsou os dois treinadores em causa, e a World Athletics anunciam ter acordado "continuar a investigação" e "instaurar um processo disciplinar" aos dois indivíduos.

"Para o efeito, e considerando que os Jogos Olímpicos já terminaram, foi decidido que a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) - o organismo independente criado pela World Athletics para gerir todos os casos de integridade (relacionados, ou não, com doping) para o desporto de atletismo - conduzirá a investigação, com total colaboração e apoio do COI. A AIU publicará as conclusões da investigação assim que terminar", informaram os dois organismos, em comunicado oficial.