FC Porto ganha na Roménia para a Liga dos Campeões de andebol

O FC Porto conseguiu uma vitória tangencial por 27-26 ante o Dínamo, em Bucareste, somando novo sucesso na fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol, novamente pela margem mínima.

Muito seguro no ataque, o campeão nacional 'desequilibrou' a partida a nível defensivo, com uma exibição fenomenal do macedónio Nikola Mitrevski, responsável por nove defesas, uma das quais absolutamente decisiva, no último minuto-

Depois de uma vitória contra os alemães do Flensburg-Hewitt, conseguida nos últimos segundos, os 'dragões' somam dois sucessos e apenas uma derrota (na Ucrânia, ante o HC Motor) e ascendem ao quarto lugar do grupo B, com os mesmos pontos do líder FC Barcelona, inesperadamente derrotado nesta ronda.

Em igualdade pontual na frente da tabela estão também o Telekom Veszprém, da Hungria (vencedor dos catalães) e o Lomza Vive Kielce, da Polónia.

No pavilhão Ioan Kunst Ghermanescu, os 'dragões' geriram durante quase toda a partida um ligeiro ascendente, tendo chegado com 15-14 a seu favor ao intervalo.

A perder desde o primeiro minuto de jogo, graças a um golo de Victor Iturriza, o Dínamo nunca esteve na liderança do jogo e chegou mesmo a ter, por três vezes, uma desvantagem de quatro golos por anular para a equipa comandada por Magnus Andersson.

Iturriza e Miguel Alves, com cinco golos cada um, foram a imagem do acerto atacante do FC Porto, que esteve especialmente eficaz a defender, com Mitrevski a garantir nove defesas na partida.

O jogo foi sempre equilibrado, apesar da formação romena nunca ter estado na frente, tendo chegado empatado 26-26 ao último minuto. Depois, Pedro Cruz marcou um golo que viria a ser decisivo, antes do guarda-redes dos campeões portugueses negar, mais uma vez, o golo à equipa da casa.