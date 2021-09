Benfica e Sporting conhecem adversários da Liga Europeia

Benfica e Sporting conheceram, esta quinta-feira, os adversários da fase de grupos da Liga Europeia de andebol. Os encarnados ficaram no grupo do HBC Nantes, dos portugueses Alexandre Cavalcanti e Pedro Portela.

Além dos franceses, o Benfica, que regressa à prova após um ano de ausência, vai defrontar, no grupo B, o Chekhovskie Medvedi, da Rússia, o Cocks, da Finlândia, o Lengo, da Alemanha, e o GOG, da Dinamarca.

No sorteio, realizado esta quinta-feira em Viena, o Sporting, segundo classificado da última edição da Liga portuguesa, atrás do FC Porto, ficou integrado no grupo D, com os húngaros do Grundfos Tatabánya KC, os macedónios do HC Eurofarm Pelister, os gregos do AEK Atenas, os franceses do USAM Nimes Gard, e os suíços do Kadetten Schaffhausen.

Os quatro vencedores de cada grupo disputam os oitavos de final.