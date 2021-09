Mamona e Pichardo são candidatos a atleta europeu do ano

O campeão olímpico do triplo salto Pedro Pichardo e a vice-campeã olímpica da mesma disciplina Patrícia Mamona estão entre os nomeados para atleta europeu do ano, anunciou a Associação Europeia de Atletismo.

Através da rede social Twitter, a European Athletics deu conta das nomeações, destacando a medalha de prata em Tóquio 2020, além do título europeu “indoor” e a segunda melhor marca mundial do ano de Patrícia Mamona.

A portuguesa concorre ao prémio feminino contra várias campeãs olímpicas, como a holandesa Sifan Hassan, bicampeã olímpica (5.000 e 10.000 metros), a belga Nafissatou Thiam ou a alemã Malaika Mihambo, entre outras.

No masculino, Pichardo será um dos favoritos à vitória no galardão, com a associação a destacar o título olímpico, o primeiro para Portugal desde Nelson Évora em Pequim 2008.

Outros resultados de monta do saltador português em 2021 surgem na publicação, como a vitória na Liga Diamante, o título europeu “indoor” e os 17,98 metros que constituem a melhor marca mundial do ano.

Na lista estão outros campeões em Tóquio 2020, como os noruegueses Jakob Ingebritsen e Karsten Warholm, os suecos Daniel Stahl e Armand Duplantis, o italiano Marcell Jacobs, o polaco Dawid Tomala ou o grego Miltiadis Tentoglou.

A votação encerra em 3 de outubro.