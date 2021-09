Basquetebol. Benfica e FC Porto seguem na Europa

O Benfica derrotou por 83-77 os romenos do Voluntari nas meias-finais da fase de qualificação de acesso à Taça da Europa de basquetebol, em jogo realizado em Groningen, nos Países Baixos.

Com este resultado, os encarnados ficam a um jogo de vencer o grupo A desta fase da competição e assim entrar na fase de grupos.

A formação orientada por Norberto Alves aguarda agora pelo resultado do encontro entre o anfitrião Donar Groningen e os austríacos do Swans Gmunden para conhecer o adversário desse jogo decisivo, agendado para sexta-feira.

O base norte-americano Aaron Broussard, com 22 pontos, sete ressaltos e seis assistências, foi o grande destaque ofensivo do Benfica, que também contou muito com o extremo Betinho Gomes, autor de 18 pontos, e com o poste norte-americano Dennis John Clifford, que marcou 14.

Também esta quarta-feira, o FC Porto venceu, para o grupo D, os cipriotas do Keravnos por 70-58, em Parnu, na Estónia, e está igualmente a uma vitória de entrar na fase de grupos.

Os dragões jogarão, para o primeiro lugar no grupo, com o vencedor do jogo entre os campeões em título do Ironi Ness Ziona, de Israel, e os estónios do BC Pärnu Sadam.