Jorge Braz. Há “enorme vontade de ir atrás do objetivo”

O selecionador de futsal considera que, chegados à meia-final de um Mundial, “não há favoritos”, mas objetivo é vencer.

“Temos cá o Cazaquistão, Brasil, Argentina e nós. Não há nenhum favorito. Vai haver duas meias-finais fortíssimas para a qual temos de nos preparar muito bem e preocupar-nos com o nosso papel e com o que temos de fazer. Se fizermos o que temos de fazer, acredito que vamos continuar o percurso que temos", disse Jorge Braz.

Em conferência de imprensa, o técnico nacional não deixa dúvidas: a meia-final não é o limite para a equipa das quinas.

“Chegamos até aqui [meias-finais], não é aqui que queremos parar. Queremos atingir o nosso objetivo. Temos agora mais um jogo importantíssimo para continuar a procurar o que queremos. Sinto toda a gente com uma enorme vontade de ir atrás do objetivo que definimos antes de vir para aqui", referiu.

Portugal vem de dois prolongamentos (contra Sérvia e Espanha), após uma fase de grupos tranquila.

Contra a Espanha a remontada foi decisiva depois de um 0-2, transformado em 4-2, após prolongamento.

À partida para o tempo extra, foi visível Braz a voltar a alertar os jogadores lusos e a dizer-lhes que eram superiores aos espanhóis.

"Aquele momento surgiu por eu sentir o que eles estavam a sentir desde o início do jogo, uma ambição muito grande para ganhar. Não foi aí que se virou nada. Estivemos a perder 2-0 e empatamos 2-2-. Já muito antes se virou, não foi aí, havia mais dez minutos, eles continuaram de uma forma fantástica", garantiu.

Portugal vai agora defrontar, nas meias-finais, na próxima quinta-feira, o Cazaquistão.

No Cazaquistão destaque para Tainá, ex-jogador do Sporting, melhor marcador desta seleção no Mundial.