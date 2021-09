Tenista brasileiro conquista Braga Open

O tenista brasileiro Thiago Monteiro, primeiro cabeça de série, conquistou o Braga Open, prova do “Challenger Tour”, ao bater na final o sérvio Nikola Milojevic, quarto pré-designado, em dois “sets”.

Para vencer o primeiro torneio desde janeiro de 2020, Monteiro, 90.º do “ranking” mundial, derrotou Milojevic (148.º), por 7-5, 7-5, em 2h31.

Em declarações à assessoria do torneio, Monteiro considerou que foi um encontro "extremamente difícil, só com dois 'sets', mas com duas horas e meia e muitos jogos cruciais decididos nos detalhes e quebras para um lado e para o outro", salientando a presença de público nas bancadas.

"Foi muito bom. O 'court' estava cheio, não esperava tanta gente, mas a comunidade brasileira é grande e hoje tinha várias bandeiras e camisolas do Brasil. Isso foi algo que me deu bastante motivação e bastante energia, na verdade ao longo de toda a semana eu senti o carinho das pessoas e isso é muito gratificante, então tinha de dar o meu melhor e ter uma boa postura", referiu.

Este foi o sexto título no circuito “challenger” para Thiago Monteiro em nove finais.