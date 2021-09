A AJM/FC Porto derrotou o Leixões, por 3-0, e conquistou a Supertaça de voleibol feminino.

É o terceiro consecutivo da equipa campeã nacional nesta prova que abre a temporada.

As dragonas venceram, no pavilhão de Santo Tirso, com os parciais de 25-21, 25-20, 25-13.

SUPERTAÇA - VOLEIBOL Femininos

Pavilhão Municipal de Santo Tirso

FC Porto 3-0 Leixões

25-21, 25-20, 25-13

Já a Supertaça masculina, no mesmo pavilhão, vai opor Benfica e Sporting, a 2 de outubro.