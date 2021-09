O "Gorila" pousa a bicicleta a 3 de outubro

André Greipel já definiu o momento em que vai estacionar a bicicleta. Depois de em julho ter anunciado o fim da carreira, o "Gorila", como é conhecido, revela que a sua última corrida acontece a 3 de outubro no Münsterland Giro, na Alemanha.

"Será bom terminar a carreira no meu país. Se amigos, família e fãs quiserem, podem vir ver-me na minha última corrida. Creio que tomei a melhor decisão ao dar seguimento ao meu 'feeling' para me retirar. Estou feliz por ter tomado essa decisão mais cedo este ano, porque agora já estou confortável com isso", diz o ciclista, em declarações repoduzidas no site da Factor, a marca de bicicletas da Isarel Start-up Nation, equipa do alemão.

Greipel despede-se do ciclismo aos 39 anos e com 152 vitórias como profissional. Apesar de nos últimos anos ter estado mais afastado da luta pelas grandes vitórias ao "sprint", esta época conta com dois triunfos: venceu o Troféu Alcudia-Por d'Alcudia e a 4.ª etapa da Volta à Andaluzia.

O "Gorila" venceu em todas as grandes voltas: 11 vitórias no Tour, sete no Giro e quatro na Vuelta.

Nas últimas duas épocas esteve na equipa da Israel, no final de uma carreira com passagens por T-Mobile, Columbua, Lotto Soudal e Arkéa Samsic.