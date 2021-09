Sporting repudia violência no pavilhão do Valongo

O Sporting confirma que adeptos e elementos do staff foram agredidos “durante e depois” da partida de hóquei em patins contra o Valongo, realizada na quarta-feira.

Os leões contam, em comunicado, que os agredidos foram obrigados a “refugiar-se nos balneários, sendo necessário prestar imediata assistência médica a um dos adeptos gravemente agredido”.

“Posteriormente, ocorreu ainda uma segunda vaga de violência após entrada de outros adeptos do AD Valongo, alguns acompanhados de cães e martelos”, refere.

A equipa de Alvalade acrescenta que “os adeptos, tiveram de ser escoltados pelas forças policiais. Forças policiais que tiveram que ser contactadas pelo Sporting para se deslocarem ao recinto e assegurar a saída em segurança”.

O clube garante que já enviou “uma exposição ao Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal a relatar ao pormenor todos os incidentes”.

A fechar o comunicado, o Sporting “repudia todas as formas a violência no desporto e apela, uma vez mais, às autoridades competentes que ajam no sentido de banir certas pessoas e comportamentos dos recintos desportivos”.

O Sporting venceu por 5-3.