A Movistar anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Óscar Rodríguez. O ciclista espanhol, de 26 anos, deixa a Astana e assina por duas temporadas pela nova equipa.

Óscar Rodríguez cresceu na Esukadi e cumpriu as duas últimas épocas no World Tour, com a camisola da Astana. Esta temporada tem como resultados de destaque o segundo lugar no Challenge Mont Ventoux, terceiro na geral da Route d'Occitaine e 10.º na Volta à Andaluzia.