O FC Porto derrotou o Flensburg-Handewitt, da Alemanha, por 28-27 na segunda jornada da Liga dos Campeões de andebol.

O golo do triunfo foi apontado por António Areia, de livre de sete metros, no último segundo da partida no Dragão.

Os azuis e brancos venciam ao intervalo por 13-12, mas estiveram a perder no segundo tempo e tinham três golos de atraso a cinco minutos do final.

Daymaro Salina foi o melhor marcador do FC Porto com 6 golos.