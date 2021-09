O Benfica aproximou-se da fase de grupos da Liga Europeia de andebol, esta terça-feira, ao empatar no reduto do Rhein-Neckar Lowen, da Alemanha, no jogo da primeira mão da segunda ronda de qualificação.

A equipa portuguesa chegou ao intervalo a vencer (15-16), mas não conseguiu segurar a vantagem na segunda parte e empatou por 31-31. O alemão Ole Rahmel foi o melhor marcador do Benfica, com oito golos.

A segunda mão está marcada para a próxima terça-feira, na Luz.