Sérvia é o adversário de Portugal nos oitavos de final

A seleção portuguesa de futsal vai defrontar nos oitavos de final do Mundial a congénere da Sérvia, que se apurou esta segunda-feira como uma das quatro melhores terceiras classificadas na fase de grupos, após golear os Estados Unidos.

Um triunfo por 7-0 diante dos norte-americanos assegurou um lugar aos sérvios na fase a eliminar, enquanto terceiro classificado do Grupo F, mesmo depois dos desaires sofridos perante o Irão, por 3-2, e a Argentina, detentora do título mundial, por 4-2.

Portugal, campeão europeu em título, venceu o Grupo C, com sete pontos, resultantes de duas vitórias, com a Tailândia (4-1) e as Ilhas Salomão (7-0), e uma igualdade, com Marrocos (3-3), sabendo que teria como rival o terceiro colocado dos grupos A, B ou F.

Apurando-se os quatro melhores terceiros de entre os seis grupos na prova, os únicos que não seguiram para a fase a eliminar foram a Costa Rica e a Guatemala, nos grupos A e B, respetivamente, colocando a Sérvia no caminho da equipa das quinas.

O encontro entre Portugal e a Sérvia, a contar para os oitavos de final do Mundial de futsal, está agendado para sexta-feira, às 18h00, na Zalgirio Arena, em Kaunas. O vencedor defrontará, nos quartos, a Espanha ou a República Checa.