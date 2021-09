Federação de canoagem pede mais apoios após o melhor resultado de sempre no Mundial

Depois de terminada a melhor participação de sempre de Portugal no Campeonato do Mundo de canoagem, em Copenhaga, com cinco medalhas, o presidente da federação quer ver reconhecidos os bons resultados internacionais com mais apoios.

"É preciso que exista reconhecimento por parte da administração pública desportiva no que toca ao financiamento da federação de canoagem. Não somos das primeiras federações em termos de financiamento e gostaríamos de ver reconhecidos estes bons resultados. Com o dinheiro que temos, fazemos autenticos milagres", reconhece.

Portugal regressou de Copenhaga com uma medalha de ouro, três de prata e uma de bronze, que fazem desta participação a melhor de sempre em campeonatos do mundo. Vitor Félix admite que a medalha de prata em K2 200 metros misto foi surpreendente. Esperava-se uma boa participação, mas as cinco medalhas conquistadas em Copenhaga superaram as expetativas.



"Não era expectável, o nosso objetivo são sempre pódios. O melhor resultado tinham sido três medalhas em 2019 e agora fizemos cinco, o que torna o melhor Mundial de sempre. Dois atletas mostram uma grande consistência, que são o Fernando Pimenta e o Norberto Mourão, que têm ganho medalhas, mas as outras duas foram uma surpresa, principalmente no K2 200 metros misto", explica.