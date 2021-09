Bebé. “Estamos bem e preparados para os próximos confrontos”

O guarda-redes Bebé faz um balanço positivo da prestação da Seleção portuguesa na fase de grupos do Mundial de futsal.

“Até ao momento a participação é positiva, porque o objetivo principal era passar a fase de grupos em primeiro lugar, para assim termos mais dias de descanso e, consequentemente, conseguimos preparar [com mais tempo] o próximo jogo. Isso foi conseguido”, refere o veterano atleta luso.

Apesar do empate, contra Marrocos, “estamos bem e preparados para os próximos confrontos que aí vêm.”

O guarda-redes, de 38 anos, tem sido titular pela equipa das quinas, mas diz-se pronto a ajudar seja como for.

“Vim preparado para tudo. O meu objetivo é ajudar a equipa - a jogar, se não jogar -, mas como é lógico sinto-me muito contente por esse facto do mister confiar em mim e também no André [Sousa] e no Vítor [Hugo]. Estar a jogar é uma alegria muito grande”, refere o atleta que está no quarto Mundial.

Portugal vai defrontar a Sérvia no dia 24 de setembro (sexta-feira) nos oitavos de final do Mundial, que decorre na Lituânia.

Na fase de grupos, Portugal defrontou a Tailândia (4-1), as Ilhas Salomão (7-0) e empatou (3-3) contra Marrocos.