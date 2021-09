Portugal empata com Marrocos e vence grupo

A Seleção portuguesa de futsal empatou 3-3 contra Marrocos na última jornada da fase de grupos do Mundial da modalidade.

Os golos da equipa das quinas foram apontados por Fábio Cecílio, Tiago Brito e Bruno Coelho.

Portugal segue para os oitavos de final com sete pontos e a liderança do grupo C. Marrocos também segue em frente com cinco.

Nos “oitavos”, Portugal vai defrontar um dos melhores terceiros classificados e o adversário sairá dos grupos A (Costa Rica), B (Guatemala) ou F (Sérvia ou Estados Unidos).