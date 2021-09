Marcos Freitas e Fu Yu alcançam prata na prova que junta top 16 da Europa

Os portugueses Marcos Freitas e Fu Yu perderam as finais individuais do Top 16 Europeu de ténis de mesa, que decorreu em Salónica, na Grécia, ambos contra adversários alemães.

Freitas, que venceu o torneio em 2014 e foi segundo em 2015, voltou a ser vice ao perder com o alemão Patrick Franziska, 18.º da hierarquia mundial e medalhado em Tóquio 2020, com a prata no torneio por equipas.

O português, 23.º do “ranking”, cedeu pelos parciais de 12-10, 11-8, 11-6, 11-13 e 11-5, depois de ter começado o dia a afastar o francês Emmanuel Lebesson, 40.º, nas meias-finais.

Também Fu Yu, 54.ª do “ranking” da ITTF, saiu derrotada da sua final, mas somou o primeiro pódio português na história da competição feminina, uma quarta medalha ao todo, para se juntar às duas de Freitas e a outra prata de João Monteiro em 2016.

Contra a alemã Nina Mitteleham, 43.ª jogadora mundial, disputou um jogo equilibrado mas em que a força da germânica se impôs, vencendo por 4-1, pelos parciais de 11-8, 8-11, 11-6, 11-3 e 14-2.

O Top 16 Europeu reúne, como o nome indica, os 16 melhores jogadores europeus e disputou-se em Salónica, dando duas pratas à equipa portuguesa, que também contou com Shao Jieni, eliminada na primeira ronda.