Mais uma medalha para Fernando Pimenta

Fernando Pimenta sagrou-se vice-campeão do Mundo em K1 5000 metros.

O atleta do Benfica só perdeu para o húngaro Noe Balint, que completou a prova em 20.02,96 minutos. Pimenta fez 20.03,19. No terceiro lugar terminou o dinamarquês Mads Pederson, com 20.23,25.

É é a segunda medalha para o canoísta português nestes Mundiais de Copenhaga, na Dinamarca, após o ouro em K1 1000 metros.

Portugal conquistou ainda as medalhas de prata em K1 500 metros, por João Ribeiro, e em K2 Misto 200 metros, por Francisca Laia e Messias Baptista e de bronze na canoagem adaptada, em VL2 200, por Norberto Mourão.