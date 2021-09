Movistar rescinde com Miguel Ángel López

“A equipa agradece a Miguel Ángel os esforços realizados e os resultados obtidos durante a temporada e deseja-lhe muita sorte para o futuro”, lê-se no comunicado da equipa espanhola.

A Movistar rescinde contrato com o ciclista Miguel Ángel López. A rescisão com o colombiano entra em vigor a 1 de outubro.

A situação ficou tensa entre a equipa e o ciclista depois de o colombiano ter abandonado, de forma súbita, a Volta a Espanha em bicicleta quando estava em lugar de pódio na classificação geral.

Miguel Ángel López foi apanhado num corte devido ao vento, perdeu o contacto com o grupo do líder e decidiu abandonar, apesar dos apelos do diretor da equipa e dos colegas de equipa.

No final da etapa, o ciclista deu a sua versão dos acontecimentos, pediu desculpa, mas poucas semanas depois aí está a rescisão de contrato.

López, de 27 anos, estava na primeira temporada na Movistar e tinha contrato por mais dois anos, após várias épocas na Astana. Futuro do ciclista no World Tour é, neste momento, incerto.