Fernando Pimenta campeão do mundo em K1 1000 metros

O canoísta Fernando Pimenta sagrou-se campeão do mundo, este sábado, na categoria de K1 1000 metros.



Na prova, que decorreu em Copenhaga, Dinamarca, este sábado de manhã, o português deixou para trás a concorrência, nomeadamente o húngaro Balint Kopasz que era, até hoje, campeão mundial em título, para além de ter vencido o ouro em Tóquio.



O atleta Fernando Pimenta terminou a prova em 3.25,82, menos de um segundo à frente de Kopasz, com 3.26,49 e quase cinco segundos antes do bielorrusso Aleh Yurenia, com 3.30,47.



Fernando Pimenta, que venceu recentemente uma medalha de Bronze na mesma categoria nos Jogos Olímpicos, volta assim a trazer o ouro para Portugal, acrescentando este título mundial ao seu já vasto leque de medalhas e títulos, nacionais e internacionais.

Domingo Fernando Pimenta tem ainda outra oportunidade para vencer, participando na prova dos 5.000 metros.

[Notícia atualizada às 10h47]