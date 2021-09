João Almeida vence primeira etapa da Volta ao Luxemburgo

João Almeida venceu, ao "sprint", a primeira etapa da Volta ao Luxemburgo, que passa a liderar, depois de um percurso de 140 quilómetros.

O ciclista português venceu Baukke Mollema (Trek-Segafredo) e Marc Hirschi (UAE Emirates). O atleta lidera a prova com mais quatro segundos do que Mollema, graças à bonificação, e mais seis do que Hirschi.

João Almeida é o terceiro português a ganhar uma etapa da Volta ao Luxemburgo, depois de Joaquim Agostinho e Acácio da Silva



A segunda etapa vai para a estrada na quarta-feira, num percurso de 186,1 quilómetros entre Steinfort a Eschdorf.