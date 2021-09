Sporting fora da Liga dos Campeões de basquetebol

O Sporting foi eliminado da fase de qualificação da Liga dos Campeões de basquetebol.

Os leões foram derrotados, na Estónia, pelo BC Kalev/Cramo, por 69-86.

Ao intervalo, os verde e brancos já perdiam por 42-27.

Do lado da equipa de Alvalade destaque para Travante Williams, que fez 26 pontos, sete ressaltos e três assistências.

Com esta derrota, o Sporting cai da Liga dos Campeões, mas segue para Europe Cup.

A equipa fica no Grupo F, com os gregos do Ionikos, os belgas do Giants Antuérpia e uma equipa ainda a definir.