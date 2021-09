Djokovic falha Grand Slam, mas mantém liderança do "ranking"

Novak Djokovic continuar a ser o líder do "ranking" mundial de ténis masculino. O sérvio, que perdeu a final do Open dos Estados Unidos, e falhou a conquista dos quatro torneios do Grand Slam no mesmo ano, é perseguido pelo russo que o derrotou, Daniil Medvedev.

Stefanos Tstsipas surge no teceiro posto. Não há alterações no pódio da classificação ATP, mas há mundanças no "top-10". Afastado da competição até ao final do ano, Rafa Nadal cai para uma posição para o 6.º lugar e Dominic Thiem, sem competir desde junho, desce duas para o oitavo posto.