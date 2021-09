Portugal vence Espanha no Euro Sub-19

A seleção portuguesa de hóquei em patins é campeã europeia de Sub-19 depois de derrotar Espanha, na final, por 4-1.

Em Paredes, onde decorreu o Europeu de Sub-19 e o de Sub-17 – conquistado pela Espanha -, a equipa das quinas entrou a perder.

No entanto, a equipa lusa deu a volta ao marcador, com golos de Lucas Honório (3) e Tiago Sanches.

Precisamente Lucas Honório, jogador nascido em Turquel e atleta do Benfica emprestado ao Sp. Tomar, foi o melhor marcador do Euro, com 12 golos.

A Itália completou o pódio ao derrotar a Inglaterra por 5-4.