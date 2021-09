Medvedev conquista o US Open em ténis e impede Djokovic de completar Grand Slam

Daniil Medvedev venceu o torneio de ténis dos Estados Unidos ao derrotar Novak Djokovic em três sets. É o primeiro Grand Slam do russo que, assim, impediu o sérvio de fazer o pleno da temporada.

Medvedev venceu com triplo 6-4, apesar do esforço que o público fez para desconcentrar o russo.

Djokovic, de 34 anos, tinha vencido Austrália, Roland Garros e Wimbledon, mas não passou no US Open. Já Medvedev, de 25 anos, tinha no currículo duas finais perdidas.

Também com esta derrota, o tenista sérvio não ultrapassa Rafa Nadal e Roger Federer no número de “majors”: 20.