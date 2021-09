João Ferreira foi 10.º no Mundial de triatlo longo

O português João Francisco Ferreira terminou este domingo os campeonatos do mundo de triatlo de longa distância no 10.º lugar, na Holanda, enquanto Vanessa Pereira foi 13.ª.

João Ferreira fez a prova, disputada entre Almere e Amesterdão, em 8:03.36 horas, distante do dinamarquês Kristan Hogenhaug, vencedor em 7:37.46.

No pódio ficaram também o sueco Jesper Svensson, com mais 1.39 minutos, e o brasileiro Reinaldo Colucci, com mais 7.29.

Já Vanessa Pereira precisou de 9:23 horas para o combinado de natação, ciclismo e atletismo, no qual a holandesa Sarissa de Vries foi a mais forte, terminando em 8:32.04.

A francesa Manon Genet terminou no segundo lugar, a 2.18 minutos, e a dinamarquesa Michelle Vesterby no terceiro, a 6.49.

A prova olímpica tem 1500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. Já o triatlo longo é feito por 3.8 km de natação, 180 km de bicicleta, 42.2 km corrida.