Aos 18 anos, Raducanu conquista US Open

Emma Raducanu venceu, este sábado, o US Open em ténis.

A britânica, número 150 do mundo à partida do evento, é a primeira “qualifier” a chegar à final (e a ganhar) um dos quatro torneios do Grand Slam.

Na final, Raducanu ganhou com os parciais 6-4 e 6-3 outra jovem, a canadiana Leylah Fernandez, número 73.ª da tabela WTA no início do torneio.

Foi uma final sub-20: Raducanu tem 18 anos e Leylah fez 19 já em plena prova nos Estados Unidos.

As duas tenistas vão dar saltos enormes na classificação quando o ranking for atualizado na segunda-feira. Graças ao triunfo em Flushing Meadows, a britânica, que tinha alcançado os oitavos de final em Wimbledon na sua estreia em torneios do "Grand Slam", deverá ascender à 23.ª posição do "ranking" WTA, enquanto a esquerdina de Montreal deverá subir ao 27.º posto.