Regresso da Corrida da Mulher às ruas "é um ato de liberdade"

As ruas de Lisboa recebem, no domingo, a Corrida da Mulher, organizada pelo Maratona e com a novidade de um regresso presencial à estrada.

As inscrições já estão encerradas para percorrer os 5 km entre Santos e Belém e com "enorme satisfação" por parte dos promotores do evento.

Carlos Moia, presidente do Maratona, esboça um sorriso e atira um "finalmente é a liberdade", depois das edições virtuais. Em declarações a Bola Branca, explica que a prova contará com presenças ilustres.

"Vamos ter uma prova bastante interessante, com todas as olímpicas portuguesas. A Sara Moreira, a Dulce Félix, a Carla Salomé Rocha, a Salomé Afonso, a Catarina Ribeiro e com uma novidade de última hora: a Mariana Machado, uma revelação, é a filha da Manuela Machado", revela o presidente do Maratona.

Carlos Moia lembra, ainda, que esta também é "uma prova de solidariedade para com o cancro da mama".

"Peço às mulheres que não tenham medo de voltar a uma vida normal", conclui o mentor da prova, que regressa no domingo à estrada, num percurso compreendido entre Santos e Belém.