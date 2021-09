Adolescentes Raducanu e Fernández marcam duelo em final histórica do US Open

A final do Open dos Estados Unidos de 2021, entre a britânica Emma Raducanu e a canadiana Leylah Annie Fernández, será histórica por várias razões. Desde logo porque as duas tenistas são adolescentes.

Raducanu, de 18 anos, que ainda não perdeu um único "set" em Nova Iorque, tornou-se a primeira "qualifier" da história a chegar à final de um torneio do Grand Slam. A 150.ª colocada do "ranking" WTA fê-lo ao bater a grega Maria Sakkari, número 18 da hierarquia mundial, por 6-1 e 6-4.

Emma Raducanu passa, também, a ser a primeira mulher britânica a disputar a final do US Open desde Virginia Wade, em 1968 (há 53 anos), e a primeira mulher britânica a chegar à final de um Major em 44 anos.

Fernández, que completou 19 anos na segunda-feira e que já eliminara grandes nomes como Naomi Osaka e Elina Svitolina, repetiu a dose frente à número dois do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka. A canadiana, 73.ª WTA, venceu em três "sets", por 7-6(3), 4-6 e 6-4.

O ténis é dos "teenagers"

Leylah Fernández e Emma Raducanu tornaram-se as mais jovens tenistas a chegar à final de um torneio do Grand Slam desde que a russa Maria Sharapova conquistou o torneio de Wimbledon em 2004.



Esta é a primeira final do US Open entre duas "teenagers" desde 1999 (há 22 anos). Na altura, a norte-americana Serena Williams, então com apenas 17 anos de idade, derrotou a suíça Martina Hingis, de 18.

Para trás, derrubadas por Emma Raducanu e Leylah Annie Fernández, ficaram tenistas cotadas como Naomi Osaka, Belinda Bencic, Angelique Kerber e Elina Svitolina, além das adversárias das meias-finais.



A final feminina do US Open, último Major da temporada de ténis, está marcada para sábado, no piso rápido de Flushing Meadows.