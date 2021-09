João Almeida 10.º no contrarrelógio dos Europeus de ciclismo de estrada

O português João Almeida foi hoje 10.º classificado na prova de contrarrelógio individual dos Europeus de ciclismo de estrada, a decorrer em Trento, Itália, com Rafael Reis no 14.º lugar e o título para o suíço Stefan Küng.

Küng revalidou o título que já havia conquistado em 2020, com o tempo de 24.29 minutos, necessários para cumprir os 22,4 quilómetros de distância do contrarrelógio, batendo o atual campeão do mundo, o italiano Filippo Ganna, segundo colocado, a oito segundos, e o belga Remco Evenepoel, campeão em 2019, mas hoje apenas terceiro, a 15.

Almeida foi 10.º, a 1.17 minutos, consolidando as credenciais no ‘crono’, com Rafael Reis também em bom plano, a 1.34 do vencedor.

O ciclista luso, que esteve nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, conseguiu o segundo melhor resultado português no contrarrelógio de elites em Europeus, apenas atrás do quarto lugar de Nelson Oliveira em 2016.

Rui Costa tinha sido 11.º em 2020, a mesma posição de Tiago Machado em 2017, que foi 18.º no ano seguinte.

Ao cortar a meta, Rafael Reis fazia o segundo melhor tempo até então, apenas atrás de Kasper Asgreen, e este tempo acabou por ‘chegar’ para ser o 14.º melhor registo entre os 39 participantes na especialidade.