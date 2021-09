Djokovic avança para as meias-finais do Open dos EUA

Novak Djokovic assegurou, esta quinta-feira, um lugar nas meias-finais do Open dos Estados Unidos, último torneio do Grand Slam do ano.

O sérvio, número um do ténis mundial, foi obrigado a operar a reviravolta sobre o italiano Matteo Berrettini, oitavo classificado do "ranking" ATP. Venceu em quatro "sets", pelos parciais de 5-7, 6-2, 6-2 e 6-3, em 3h26.

Djokovic discutirá um lugar na final do US Open com o alemão Alexander Zverev, número quatro do mundo. O sérvio está a duas vitórias de completar o Grand Slam - vencer os quatro Majors num ano. O australiano Rod Laver foi o último a consegui-lo, em 1969.