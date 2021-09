Portugal vence Grécia e continua no Europeu

A seleção portuguesa de voleibol derrotou a Grécia, por 3-1, e apurou-se para os oitavos de final do Europeu, na Polónia.

A equipa das quinas ganhou com os parciais de 25-22, 24-26, 25-20 e 25-22.

Filip Cveticanin (14) e Alexandre Ferreira (18) foram os melhores pontuadores.



É a primeira vez que Portugal passou a fase de grupos numa fase final de um Euro. Os comandados de Hugo Silva conseguem duas vitórias na fase de grupos e terminam grupo em quarto lugar.

A equipa nacional vai agora defrontar, nos oitavos-de-final, os Países Baixos, primeiro classificado do grupo C, no próximo domingo.