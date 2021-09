Edu dispensado por Covid-19, André Sousa chamado ao Mundial

O guarda-redes Edu testou positivo à Covid-19. É substituído na Seleção de futsal que prepara o Mundial por André Sousa.

O guarda-redes do Benfica regressa à equipa das quinas após a infelicidade de Edu.

“Nesta altura não contava ser chamado. Desde já quero mandar um forte abraço ao Edu. Não está a ser um momento fácil para ele. Não era isto que alguém desejasse. Resta-me desejar-lhe rápidas melhoras”, referiu.

Apesar de não ter iniciado os trabalhos com a Seleção, André Sousa garantiu sentir-se bem fisicamente, lembrando que estava a treinar desde 16 de agosto ao serviço dos encarnados.

“Sinto-me bem. Comecei a trabalhar no Benfica a 16 de agosto. Estávamos com três semanas de trabalho – de trabalho intenso, típico de pré-época. Tenho estado a sentir-me bem. Já fiz alguns jogos de preparação também. Agora é mudar o ‘chip’ e amanhã seguimos para a Lituânia”, acrescentou.

O guarda-redes soma 96 internacionalizações e esteve presente em seis fases finais pelo que a integração na equipa não será um problema – esteve em dois mundiais (Tailândia 2012 e Colômbia 2016) e em quatro Europeus (Hungria 2010, Croácia 2012, Bélgica 2014 e Eslovénia 2018).

A Seleção viaja para Kaunas, na Lituânia, esta quinta-feira (9 de setembro), pelas 11h00.

Portugal inicia a sua participação no Campeonato do Mundo a 13 de setembro, com a partida diante de Marrocos.