Clubes contra novo formato da Liga Europeia de hóquei em patins

Os emblemas que compõem a Associação Europeia de Clubes de Hóquei em Patins (EHCA) manifestaram-se contra o novo formato da Liga Europeia, garantindo só participar na competição se forem garantidos os anteriores moldes.

Em comunicado, a posição da EHCA é de se manter "firme na decisão de competir se for respeitado o pré-acordo feito com a World Skate e que serviu de mote para a inscrição das equipas na Liga Europeia 2021/22".

Na prática, os 12 clubes da EHCA participantes, entre os quais Oliveirense, Sporting, FC Porto, Benfica e Óquei de Barcelos, e que assinam em conjunto o comunicado, após acordo "por unanimidade", só irão a jogo se for mantido o formato em vigor antes da inscrição na competição e não o que foi anunciado em 19 de agosto.

O modelo aí anunciado coloca as equipas em quatro grupos de cinco equipas, e não em dois de oito, e as equipas jogam apenas uma vez entre si, avançando para uma segunda fase de grupos, com oito emblemas, antes da “final four”.

Os 12 clubes da EHCA ameaçam mesmo não estar no sorteio de 11 de setembro "se se confirmar o formato comunicado em 19 de agosto", e assim renunciando à Liga Europeia.

A EHCA já tinha ameaçado não inscrever os clubes na prova da World Skate Europe, mas "vários contactos" e reuniões levaram a um pré-acordo, que proporcionou essa inscrição, com os moldes anteriormente anunciados.

O anúncio dos novos moldes da Liga surpreendeu os clubes, uma vez que aconteceu já depois da inscrição ter sido efetivada.

A EHCA é constituída por Oliveirense, Sporting, FC Porto, Benfica, Óquei de Barcelos, CF Noia, FC Barcelona, HC Liceo, CF Reus, CH Caldes, SCRA Saint-Omer e HC Forte dei Marmi.