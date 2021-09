Alcaraz desiste e Auger-Aliassime é o primeiro canadiano em 40 anos nas "meias" do US Open

Felix Auger-Aliassime vai estrear-se nas meias-finais do US Open, após a desistência de Carlos Alcarraz.

Num encontro entre dois dos jovens mais promissores do ténis mundial, o canadiano, de 21 anos, número 15 do "ranking" ATP, tinha vencido o primeiro "set" e liderava segundo com "break" acima (3-1), quando o adversário, o espanhol Carlos Alcaraz, de 18 anos, 55.º da hierarquia mundial, desistiu devido a lesão.

Alcaraz cai de pé, depois de se ter tornado o jogador mais jovem em 31 anos (desde 1990) a atingir os quartos de final da prova masculino de um torneio do Grand Slam. Auger-Aliassime também faz história: é o primeiro canadiano a atingir as meias-finais do último Major da temporada em 40 anos (desde 1881).

O último obstáculo entre Felix Auger-Aliassime e a final é o russo Daniil Medvedev, número dois mundial.